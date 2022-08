Eerste Omloop van Staverden nu wel van start: organisatie regelt veiligheid zelf

De Omloop van Staverden is de opvolger van de Parel van de Veluwe, die in 2019 voor de 34ste en laatste keer werd gereden. Stichting Wielerevenementen De IJsselstreek bedacht een nieuw concept, passend in de huidige tijd, waarin politie op de motor moeilijker te krijgen is en het ook niet meer mogelijk is om grote stukken weg af te zetten.