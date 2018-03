Eerste ophaalronde textiel in Putten

Vorig jaar namen burgemeester en wethouders het besluit om vanaf 2018 textiel aan huis op te halen. Dit gebeurt vier keer per jaar. Van maandag 12 maart tot en met woensdag 14 maart is de eerste ophaalronde.

Niet alleen draagbare kleding komt in aanmerking. Ook schoenen, kledingaccessoires en overig textiel mogen in de zak worden gedaan. Kussens, dekbedden en matrassen mogen er niet in. De opbrengst wordt verwerkt bij het lokale sorteercentrum van Sympany in Harderwijk. Daar werken ruim twintig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het ophalen wordt gedaan door mensen uit dezelfde doelgroep die door de gemeente Putten worden begeleid.

Sorteren op kwaliteit

Het ingeleverde textiel wordt gesorteerd op kwaliteit. Draagbare spullen worden opnieuw verkocht. Overig textiel wordt verwerkt in lappen of vervezeld. Hier worden nieuw garen of nieuwe producten van gemaakt.

Via Sympany worden in Afrika en India textielgerelateerde projecten opgezet. Vrouwen krijgen een vakopleiding tot naaister en een ondernemerschapstraining aangeboden. Voor kinderen in India, waarvan de ouders in de textielindustrie werken, is het Step-Up programma ontwikkeld. Dit programma houdt de kinderen uit deze productieomgeving. Daarnaast worden ze voorbereid op het reguliere basisonderwijs.

Voordeel voor belastingbetaler

Voor de burgers van Putten levert de nieuwe werkwijze ook een voordeel op. De kosten van de inzameling bedragen rond de 6.500 euro, terwijl de verwachte opbrengst 10.000 euro is. Het verschil onder de streep vloeit terug naar de belastingbetaler van de afvalstoffenheffing.