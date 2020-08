Eerste recreatieplas op de Veluwe al afgesloten vanwege drukte op zomerse dag

Bij de Zandenplas werd het vanmiddag zo druk dat beheerder Leisurelands in overleg met de gemeente de toegang heeft afgesloten. ,,Alleen mensen die te voet of op de fiets komen, kunnen er nog bij”, zegt Hans Huisman, operationeel manager bij Leisurelands. ,,We zien dat het ook op andere plekken druk begint te worden, maar zoals het er nu naar uitziet hoeven andere recreatiegebieden niet dicht.”

Verspreiden

De extreme drukte van afgelopen vrijdag leidde tot sluiting van meerdere strandjes in de regio, maar volgens Huisman zal het de komende dagen waarschijnlijk niet zover komen. ,,Vorige week zou het één dag zo’n 35 graden worden, nu is de verwachting dat de temperatuur meerdere dagen boven de 30 graden uitkomt. Ik denk daarom dat bezoekers zich meer zullen verspreiden.”

Op de kaart hieronder is te zien op welke plekken het (niet) druk is.

Leisurelands beheert 20 recreatiegebieden in Gelderland. Huisman: ,,De komende dagen houden we de stranden goed in de gaten. Als we merken dat het zo druk wordt dat bezoekers niet genoeg afstand van elkaar kunnen houden, sluiten we de parkeerplaats af.”