Eerste Sobibor Award gaat naar Elburgse Renata (16) : ‘Het onderwerp is loodzwaar, maar het is fijn om erkenning te krijgen’

,,Waarom wilde ik zo graag naar Sobibor? Het is een van de vele vragen die nog steeds door mijn hoofd spoken. Het is inmiddels al een jaar geleden, maar ik ervaar nog steeds de naweeën. Elke keer popt dat zware, duistere gevoel dat ik daar ervoer weer op, zodra het over oorlog gaat of soms zomaar uit het niets. Het is heftiger dan ik had kunnen bedenken, ondanks dat ik weet hoe gevoelig ik ben.’’