Eerste test voor plannen nieuwbouw Hooge Riet: is heel Ermelo echt zo enthousiast?

In het plan van ontwikkelaar Heijmans staan in totaal 113 woningen, waaronder 33 in het monumentale oud-sanatorium De Hooge Riet en het bijbehorende Ketelhuis. Deze huizen gaan over twee weken in de verkoop. De verwachting is dat deze net zo vlotjes over de toonbank gaan als de 28 terraswoningen en de 10 luxere villa's die enkele maanden geleden al in de verkoop gingen.