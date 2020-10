Eerste Veluwse corona-dode sinds tijden valt in Putten: het laatste dorp dat dapper stand hield

Interview Deze vrouw moet miljoenen bij elkaar lobbyen voor onze regio (en zo doet ze dat)

18:00 Hoe hengelen 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers en kennisinstellingen die zich verenigd hebben in Regio Zwolle de miljoenen uit Den Haag en Brussel binnen? Annet Horstman (33) stuurt sinds kort de (inter)nationale lobby aan, bijvoorbeeld voor verbetering van de wegen N35 en N50. Werk genoeg, want: ,,We maken nog niet altijd gebruik van de juiste contacten.’’