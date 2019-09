Eerste vijftig beroepschauffeurs vinden werk via CTL Noord-Veluwe

Centrum Transport en Logistiek (CTL) werd in 2017 opgericht omdat er een groot tekort is aan chauffeurs. Verschillende transportbedrijven besloten te gaan samenwerken met MBO Landstede en rijschool Van Buuren om meer chauffeurs te gaan opleiden. De deelnemende transportbedrijven zijn Van Brug Tanktransport uit Putten, St. van den Brink transport uit Ermelo, Ploeger uit Harderwijk en NE Distriservice en Kattenberg uit Nunspeet. De provincie Gelderland gaf 100.000 euro subsidie. Binnen de opleiding kunnen de leerlingen de basiskwalificatie voor beroepschauffeur op een vrachtauto of bus (code 95) halen.

Ook zij-instromers

,,Het project is geslaagd en we gaan er mee door,’’ zegt Walter Rijnbout van MBO Landstede. ,,Want het tekort aan beroepschauffeurs in de logistieke sector op de Noord-Veluwe bestaat nog steeds. De komende twee jaar hopen we zelfs meer mensen op te leiden dan vijftig. Naast mbo-leerlingen leiden we ook zij-instromers op, dus mensen die op latere leeftijd ander werk zoeken. De deelnemers krijgen een baangarantie.’’