Eerste vintagemarkt in Harderwijk

In de voormalige officiersmess van kazerne Kranenburg in Harderwijk worden steeds meer activiteiten georganiseerd voor publiek. Zondag 1 juli 2018 is de eerste editie van de Mess Markt.

De Mess Markt is een markt met vintage & design. Er zijn kramen met vintagemeubels, -spullen, kleding en lp's. Daarnaast zijn ook ontwerpers en designers aanwezig.

Vintage is hip

,,Ik wil Harderwijk leuker maken,’’ zegt Philipien van Huët. De 45-jarige inwoonster van Harderwijk is samen met haar buurvrouw Margriet van Sleen initiatiefneemster van de Mess Markt. ,,Er is hier in de regio nog geen plek voor vintage- en designfreaks en in die behoefte willen wij graag voorzien. Vintage is hip.''

,,Vintagespullen zijn gemaakt in de jaren 50 en 60 en geven het tijdsbeeld van die periode weer. Van meubels tot gebruiksvoorwerpen, apothekerskasten, maffe machines, lp’s, tweedehands kleding, bijzonder lampen.”

,,Hier kunnen kraamhouders een kraam huren voor 25 euro. We hebben nog plekken over, dus mensen kunnen zich inschrijven. De aangeboden spullen moeten wel passen bij de sfeer die we willen uitstralen: hip, industrieel, design en betaalbaar”, benadrukt Philipien.

Unieke vondsten

Gek genoeg is er in Harderwijk nog nooit een vintagemarkt geweest, terwijl er volgens Van Huët veel mensen wonen die er dol op zijn. ,,Ze struinen winkels af in de omgeving, gaan naar Amersfoort en Zwolle, zelfs Wezep heeft een vintage art & design winkel. In Harderwijk is niets op dat gebied.”