Eerste zonnepanelen gelegd voor project Ermelo in de Zon

Ermeloër Martin Slager gaf deze week als eerste deelnemer in het project Ermelo in de Zon opdracht voor de installatie van zonnepanelen, die aangeschaft zijn via groepsinkoop.

Maandag 25 maart werden de zonnepanelen geïnstalleerd, op de woning van Slager aan de Horster Zoomweg. Wethouder Leo van der Velden feliciteerde de woningeigenaar met de aankoop en hielp het eerste paneel het dak op. Het project Ermelo in de Zon is een vervolg op een vergelijkbaar project Harderwijk in de Zon. Particulieren kopen gezamenlijk zonnepanelen in en beslissen samen wie de beste leverancier is en welke panelen de beste kwaliteit hebben. Ze krijgen daarbij steun van het projectbureau Veluwe Duurzaam, dat werkt in opdracht van de gemeenten op de Noordwest Veluwe.

De deelname is in Ermelo is iets kleiner dan in Harderwijk. Aanvankelijk hadden 406 mensen zich ingeschreven bij het project. Daarvan hebben 175 personen een afspraak gemaakt voor een opname aan huis. Veluwe Duurzaam is tevreden over dat aantal. Er komen nog steeds afspraken bij, want deelnemers kunnen zich nog opgeven tot 1 april.

Lening

Door de wereldwijde toenemende vraag naar zonnepanelen stijgen de prijzen de laatste tijd. Een pluspunt bij het project in Ermelo, is dat deelnemers gebruik kunnen maken van de duurzaamheidslening van de gemeente Ermelo, om panelen aan te schaffen. Over een duurzaamheidslening wordt een zeer laag rentepercentage betaald.