Eerste zonneveld in Ermelo komt er aan

Tenminste, als de gemeenteraad akkoord gaat met dit initiatief. Wethouder Van de Velde heeft daar veel vertrouwen in. In 2030 wil de gemeente immers energieneutraal zijn en dit plan past daar volgens hem heel goed in. Naast de raad kan er vanuit de buurt natuurlijk nog bezwaar worden gemaakt, maar ook die kans acht Van de Velde klein. ,,De eigenaar van de Aalbertshoeve heeft vooraf een rondje door gedaan zodat niemand voor een verrassing komt. Slechts een woning grenst met de achterkant aan het veld, de rest woont veel verder weg.’’ Vanaf de wegen in de buurt is het veld ook niet of nauwelijks te zien. Voorlopig is het plan van Van Diest de enige in Ermelo, maar Van der Velde verwacht een ‘sneeuwbaleffect’. ,,Als er maar eerst een schaap over de dam is.’’