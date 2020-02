Eeuwenoude Mariaboom in het Wapenveldse Kloosterbos heeft een opvolger

Naar schatting was de voorgangster zo’n driehonderd jaar oud. Al die tijd was ze beeld bepalend in het Kloosterbos. Heel wat verliefde stelletjes hebben bijzondere momenten beleef met het in de bast krassen van initialen als symbool van de liefde.

De aftakeling van de beuk die in het dorp bekend stond als ‘Mariaboom’ of de ‘Dikke Boom’, begon met een zware winterstorm in 2007 toen er verschillende grote takken afbraken. Daarna takelde de boom steeds verder af. In 2010 werd de boom ontdaan van al haar takken, wat overbleef was een staketsel van de dikke stam. Na de jaarwisseling van 2017 werd ook dit laatste deel omgezaagd. Dit nadat er vuurwerk in de kop van de boom was gegooid en een brand de boom verder verwoeste. Vuurwerkvandalen lieten ook de omgezaagd boom niet met rust. In juni 2017 werd nogmaals brand gesticht.