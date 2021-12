Eeuwoude Elburgse botter kan na jarenlange restauratie weer het water in: ‘Mast erop en gaan’

Timmerman Cees Leusink steekt zijn duim op als botter EB15 zaterdagochtend voor het eerst sinds jaren het water raakt. ,,Mast erop en gaan met dat ding.’’ Bij het Jachtcentrum Elburg werd de botter vanochtend vroeg te water gelaten na een jarenlang restauratieproject in de loods van de Botterstichting Elburg. Ruim drie jaar werkte Leusink aan het schip. Maar een echte restauratie was het niet, moet hij erkennen. Het was meer nieuwbouw: ,,Bijna honderd procent van het schip is eigenlijk vervangen. Alleen het ijzerwerk voorop is nog origineel.’’