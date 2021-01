Eigenaar afgebrande bus Ermelo looft 10.000 euro uit voor gouden tip: ‘Als ik de dader maar heb!’

Marleen Sanderse werd in Hattem in coronatijd voor het eerst burgemees­ter én juf: ‘Ik droomde van deze baan’

11 januari Voor iedere beginnend burgemeester is de eerste periode al een behoorlijke achtbaan, laat staan als de eerste honderd dagen midden in de coronacrisis vallen. Het overkomt Marleen Sanderse in Hattem. Een slachtofferrol is echter niet aan haar besteed. ,,Binnen alle beperkingen gaat het best goed.’’