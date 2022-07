Einde aan jarenlange problemen met drinkwater in Veessen: Vitens vervangt leidingen in 2023

Toeristen worstelen met ‘levensge­vaar­lij­ke’ provincia­le weg in Harderwijk: ‘Je moet echt goed uitkijken!’

Fietsers hebben de grootst mogelijke moeite om de Leuvenumseweg in Harderwijk over te steken. Vooral toeristen weten niet wat hen overkomt op de gevaarlijke N302, waar het verkeer in twee richtingen op hoge snelheid voorbij raast.

13 juli