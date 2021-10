Einde bezoekjes scholieren aan bedrijven in Epe en Vaassen: roefeldagen houden op te bestaan

Zes jaar lang was het een succes in Epe, vijf jaar in Vaassen. Tot de coronapandemie uitbrak. Nu stoppen de roefeldagen, waarbij basisschoolleerlingen gedurende een dag een kijkje in de keuken namen bij bedrijven. ,,Het is met pijn in ons hart dat we dit besluit moeten nemen”, zegt Karin van Turnhout namens de Roefelstichtingen in Epe en Vaassen.