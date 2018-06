Einde tijdperk: sloop van postkantoor in Harderwijk is begonnen

update 'Bull-achtige' greep eerst Harderwijk­se labrador-pup en daarná eigen baasje

11 juni De 'bull-achtige' hond die zondagmiddag in Harderwijk zijn baasje ernstig verwondde, was niet in gevecht met een andere hond, maar had zelf een aanval gedaan op een labrador-puppie van ongeveer 6 maanden oud.