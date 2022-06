Eindelijk, de Horsthoekschool is weer klaar voor gebruik: ‘We geloven rotsvast in een toekomst’

,,Ik ben wel heel nieuwsgierig”, zegt Samuël uit groep 7, die net uit de gang is geplukt door meester Braaksma omdat de officiële opening nog moet plaatsvinden. Samuël is blij dat hij weer naar de vertrouwde school kan. ,,Om naar Epe te gaan, moest ik elke morgen eerst fietsen naar het transferium en dat was best lastig”, is zijn ervaring. De Wisselse school in Epe was de plek waar de kinderen vanaf november vorig jaar les kregen.