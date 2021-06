Eindelijk mag het weer, tot diep in de nacht de kroeg in! ‘Dit is toch geweldig’

Discussie over twintig microwonin­gen op de grens van Harderwijk en Ermelo gaat nog wel even duren

25 juni De komst van twintig microwoningen aan de Horloseweg in het gebied Groene Zoom in Harderwijk is een heet hangijzer, waarop de gemeenteraad nog een uitgebreid debat gaat voeren. Omwonenden voorspellen een slepend juridisch gevecht, mocht het plan doorgaan.