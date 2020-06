Eindelijk start het herstel van wegen in Steenenkamer in Putten, maar waarom duurde het zo lang?

Harderwijk­se Kroeghoek is back in business: pop-up terras verwelkomt eerste bezoekers

10 juni Het pop-up terras van de Harderwijkse Kroeghoek, dat een plekje heeft gekregen naast de ingang van het Dolfinarium, was gisteren voor het eerst geopend. Over belangstelling had het terras in ieder geval niet te klagen; 's avonds waren vrijwel alle tafeltjes bezet.