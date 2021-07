Elburg is vernielingen door jeugd zat: ‘Dit soort gedrag kan gewoon niet’

Komst natuurge­bied bij Ermelo en Putten brengt metamorfo­se Strand Horst weer stap dichterbij

1 juli De weg is vrij voor de aanleg van natuurgebied het Groene Kruispunt in het Nuldernauw, bij Ermelo en Putten. Dat is goed nieuws voor de beoogde herontwikkeling van Strand Horst, want het leidt ertoe dat twee natuurorganisaties hun bezwaren tegen het plan intrekken. Daarmee komt de metamorfose van het recreatiegebied weer een stap dichterbij.