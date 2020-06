Elburg op de hoede voor overtreding regels winkelopening

update Was u op de Dam? Dan even geen gastvrij­heid bij Harderwijk­se burgemees­ter

14:44 Voor mensen die maandag 1 juni op de Dam waren is er in Harderwijk ‘even geen gastvrijheid’. Burgemeester Harm-Jan van Schaik wenst de demonstranten in Amsterdam op Twitter in plaats daarvan ‘een goede qaurantainetijd’.