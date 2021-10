Elburg opgeschrikt door enorme politiemacht na knokpartij: ‘Man had pepperspray in zijn ogen’

hockey Hockeyers van Hattem zoeken op De Hazenakker nog vergeefs naar punten

24 oktober Sportpark De Hazenakker ligt er in de herfstzon bij als een plaatje. Maar het idyllische plekje in de bossen is dit seizoen voor de hockeyers van Hattem nog geen inspiratiebron voor het sprokkelen van punten. Het zevende duel tegen Phoenix gaat ook verloren (1-2).