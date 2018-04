Elburg rouwt om 19-jarige Michiel: 'Rest in Power'

Een monument van bloemen, foto's en woorden van herinnering is ingericht naast de skatebaan, waar koosnaam 'Mitzel' in kleurrijke graffiti is aangebracht. De jongen woonde dan wel een slordig half jaar in Zwolle, in Elburg wordt hij gezien als één van hen. Familie komt langs en vrienden houden halt bij de herdenkingsplek. ,,Het is hier erg ons-kent-ons", zegt een bekende, die in kleermakerszit voor de rouwplek een sigaret opsteekt. Als een van de velen. ,,Hij is hier opgegroeid, zat hier op school. Kwam bij de skatebaan. En dat deed hij ook in Zwolle. De bloemen liggen er al wat langer, maar ik kom nu even langs. In alle rust." Michiel staat breed lachend op de ingelijste foto's. 'Rest in Power' staat ernaast, om een verloren maat op krachtige wijze te eren. Typerend, wellicht. ,,Vrolijk en enthousiast. Zo was hij ook."