Elburg stelt diftar opnieuw uit, want milieustraat is niet op tijd klaar

Plastic is geliefd in Oldebroek: spaarpot van Owios wordt gespekt en de portemon­nee van inwoners gespaard

7 januari De vleesbakjes niet, de mayofles wel. Voor de leek is het nog een hele studie. Maar één ding is zeker: mensen in Oldebroek kunnen heel wat afval uitsparen als ze op zaterdag de moeite nemen om bij voetbalvereniging Owios de goede plastics in te leveren. Dat scheelt ruimte in de grijze container die vanaf januari acht euro per aanbieding kost.