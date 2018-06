Elburg vlucht tijdens WK naar het Oranjegevoel van EK 1988

Twee elektri­sche motoren in Motary Putten

13:37 De start van de Motary is altijd spectaculair, als rond de 750 deelnemers zich verzamelen op en rond het Kerkplein en Fontanusplein in het centrum van Putten. Dit jaar zal veel aandacht uitgaan naar twee elektrische motoren. ,,Ze kunnen niet de hele tocht van 420 kilometer in één keer uitrijden, want daarvoor is het accuvermogen te beperkt,'' zegt Egbert-Jan van Hasselt van de Motary, die wordt georganiseerd door de Rotaryclub Ermelo Putten met de Veluwse Motor Tour Club.