Elburger brandweerevenement krijgt internationale trekjes

Ten Napel uit Ermelo heeft vrede met afscheid van FIFA: 'het was een groot avontuur'

13:26 Jongelui die vragen of hij de FIFA-stem is. Moeders, die de stem uit duizenden herkennen omdat hun kinderen FIFA spelen. Evert ten Napel uit Ermelo is in veel meer huiskamers geweest, dan welke andere sportcommentator dan ook. Vijftien jaar lang heeft hij het populaire voetbalcomputerspel van commentaar voorzien en dat hij de stok nu overdraagt voelt goed.