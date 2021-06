Elburger en Harderwijker botters kunnen weer varen mét gasten (en dankzij de zuinige penningmeester)

,,Het probleem is niet opgelost, maar we kunnen gelukkig weer starten en wat vet op de botten krijgen. We werken met aangepaste tarieven, omdat we met maximaal zes mensen varen. Normaal zijn het er twaalf. Dat doen we om de veiligheid van iedereen aan boord te kunnen garanderen. We zijn nu ruim een jaar uit de vaart geweest, hebben in 2020 zelfs helemaal niet gevaren. Terwijl er een prachtige vloot ligt, dat is heel frustrerend. Temeer omdat we tweehonderd vrijwilligers hebben, niet alleen uit Elburg, maar uit de hele regio. Zij leggen hier hun ziel en zaligheid in. We houden niet alleen botters in de vaart, maar hebben hiermee ook een sociale functie. Dat netwerk hebben ze een poos moeten missen.”