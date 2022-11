Elburgers krijgen waar ze om vragen: vesting wordt vuurwerkvrij én extra maatregelen tegen overlast

Laatste drempel voor winterwo­nen op Verscholen Dorp is weg: bungalowei­ge­na­ren sturen bestuur de laan uit

Het bestuur van Eigenaarsvereniging van het Verscholen Dorp (EV) is afgelopen weekend naar huis gestuurd door haar leden. Daardoor staat niets het winterwonen op het bungalowpark in Harderwijk meer in de weg. ,,De rust moet nu weer terugkeren.”

8 november