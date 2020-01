Elburgse familie gaat de barricaden op voor kinderen met diabetes

Op 27 juni is het zover. Dan start op het terrein van de Veiligheidsacademie van Landstede aan de Mecklenburglaan in Harderwijk de tweede Fiets Tegen Diabetes Toertocht over de Veluwe. Met afstanden van 50 of 120 kilometer. ,,Dit keer doen we er ook een mountainbike-route bij’’, zegt Aart Engeltjes. ,,Vorig jaar leverde het 30.000 euro op. We hopen nu op het dubbele.’’