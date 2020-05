Elburgse ondernemers krijgen steun van burgers voor zondagsopenstelling

Is de Polencam­ping in Putten corona­proof? ‘Wie ziek is, komt het park niet op’

11:30 Polenhotels en campings die arbeidsmigranten huisvesten, liggen onder het vergrootglas. De bewoners die in slachterijen werken, wonen er te dicht op elkaar. Corona-besmettingen liggen op de loer. Hoe is dat in Putten, de Veluwse gemeente waar veel arbeidsmigranten wonen? Op chaletpark Kolthoorn zwaait Kasia de scepter. ,,Wie ziek is, komt er niet op.’’