Elburgse Tante Tilletjes over hun opvallende roze Fiatjes: ‘We worden er gewoon vrolijk van’

Video Tegengif voor het modebeeld: Renske (38) uit Meppel altijd compleet in het roze, en kaal

Renske Claas uit Meppel kleedt zich iedere dag in maar één kleur: roze. ,,Ik voel me fijn in roze, ik voel me zoals ik ben. Het is een heerlijke kleur en ik word er ongelooflijk blij van.”

5 maart