Elektrische auto voor iedereen beschikbaar in Hattem: ‘Mooie mogelijkheid voor een spontaan ritje’

En weer gaan dieven er als de wind vandoor met bladbla­zers en bosmaaiers: dit keer in Hattem

Bosmaaiers, bladblazers, lasapparatuur, heggenscharen en een aanhangwagen. Dat is de buit die inbrekers dit weekend hebben meegenomen vanaf de gemeentewerf in Hattem. Opmerkelijk: eind oktober was er een soortgelijke inbraak op de gemeentewerf in Heerde.

18:06