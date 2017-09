Elk jaar twee baby's dood door vieze lucht in Gelderland

Per jaar overlijden er twee baby’s in Gelderland door luchtverontreiniging en inwoners van deze provincie gaan gemiddeld 374 dagen eerder dood door diezelfde luchtvervuiling. De maatschappelijke schade wordt geschat op meer dan 1 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de GGD Gelderland.

Uit het onderzoek blijkt dat de luchtvervuiling in heel Gelderland juist is afgenomen, maar dat de gevolgen voor de gezondheid nog steeds enorm zijn. Binnen Gelderland zijn er grote verschillen. In de steden Nijmegen en Arnhem ondervinden mensen het meeste hinder van de schadelijke stoffen in de lucht. Op de Veluwe is de lucht juist relatief schoon.

Sigaretten

De luchtverontreiniging in Nijmegen en Arnhem wordt voornamelijk veroorzaakt door het verkeer. In de Gelderse Vallei, waar de overlast ook relatief hoog is, juist door de veeteelt. Gemiddeld staat het in ademen van de lucht in de provincie gelijk aan het roken van zes sigaretten per dag.

Op de Veluwe is er relatief weinig luchtverontreiniging. Met name in het noordelijk deel van het gebied. Inwoners van Elburg, Nunspeet en Oldebroek hoeven zich eigenlijk geen zorgen te maken over een vroegere dood als gevolg van luchtvervuiling. In grotere Veluwse steden, zoals Apeldoorn en Harderwijk, is er dan weer meer overlast.

Voor het eerst heeft de GGD ook de financiële gevolgen in beeld gebracht. Ziekte en verzuim kosten per jaar ongeveer 300 miljoen euro, mede doordat er meer dan 400.000 dagen niet gewerkt worden door ziekte. De kosten van vroegtijdige sterfte worden gewaardeerd op 800 miljoen euro per jaar.

Voldoende

,,Als je dit allemaal op je in laat werken dan zijn het hele forse getallen” , zegt gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland. ,,De conclusie moet zijn dat we nog niet voldoende doen.” De gedeputeerde hoopt op korte termijn op een plan van aanpak vanuit Den Haag. Onlangs verloor de Staat een kort geding over luchtkwaliteit en oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen. ,,Ik hoop dat het nieuwe kabinet dit prominent op de agenda zet.”

Zelf wil Schouten op korte termijn om de tafel met de Gelderse gemeenten om te kijken wat voor extra maatregelen hier genomen kunnen worden.

Scooters