Ellen ten Damme doet in Harderwijk week lang inspiratie op voor Erfgoedfestival

Zangeres Ellen ten Damme duikt een week lang in het visserijverleden van Harderwijk. Ze is hoofdartiest van het jaarlijkse Erfgoedfestival en laat zich in de Gelderse havenstad inspireren voor een nieuw nummer, bedoeld om cultureel erfgoed in de spotlight te zetten. De aftrap vond, waar anders, plaats bij het Bottermuseum.

Een fotograaf? Oei, dat was Ten Damme niet verteld. ,,Niet erg hoor, maar ik had het liever even geweten, ik ben net wakker”, lacht de zangeres, die vervolgens gewillig poseert en voor iemand die net wakker is de knop snel omschakelt. Wat heet. De actrice (53) gooit er een aantal handstandjes en spagaten uit die menig wakker mens haar niet nadoet.

Volledig scherm Ellen ten Damme is een week te gast bij de Botterstichting om mee te helpen en hier een lied over te schrijven. © Ruben Schipper Fotografie

Op verzoek van Erfgoed Gelderland, organisator van het jaarlijkse Erfgoedfestival (zie kader) resideert Ten Damme een midweek in Harderwijk, om zich te laven aan het botter- en visserijverleden van de stad. Tot vrijdag is ze hier te gast. ,,Ze is gisteravond aangekomen, heeft ingecheckt bij de Keizerin en heeft met mensen van de Botterstichting een hapje gegeten. Dat was heel gezellig”, zegt Henk Stijkel, die Ten Damme deze week op sleeptouw neemt. ,,Ik geloof dat haar moeder ook nog een dagje overkomt, die heeft ze door corona al lang niet meer gezien.”

Tenger

De artiest heeft een heel programma voor de boeg, te beginnen bij het Bottermuseum aan de Havendijk. Als het weer het toe laat, en daar ziet het deze ochtend helemaal naar uit, gaat ze deze avond het water op. De eerste dag is fysiek gezien het zwaarst, want de zangeres wordt geacht mee te helpen aan een botter in de loods. ,,Mits ze daar zin in heeft, het is een tengere vrouw, niet al te groot”, zegt Stijkel, dan nog in afwachting van haar komst naar de werf.

Volledig scherm De zangeres is niet te beroerd om te poseren voor de fotograaf. © Ruben Schipper Fotografie

Een stadswandeling, rondje musea, op de koffie bij oud-vissersvrouw Ria Jansen, paling roken, vis bereiden en een ontmoeting met Harderwijker kunstenaars, moeten haar een beeld geven van het leven in de tijd dat Harderwijk nog een échte vissersstad was. Het opsnuiven van geschiedenis en cultuur mondt uit in een nieuw nummer dat in oktober wordt uitgebracht.

Woonboot

Na een voorstelrondje langs de vrijwilligers van de visafslag en koffie, wordt de HK22 geïnspecteerd, een schip dat uit 1889 stamt en een gesprek over de werking van zoet en zout water op hout ontlokt. Van Damme leeft al jaren op een woonboot, zo vertelt ze, waarmee direct een band is gesmeed. ,,Een oude klipper, een voormalig vrachtschip, een lang ding. Als muzikant wel handig, want dat kun je ook ’s nachts herrie maken.”

Volledig scherm Muzikant Ellen ten Damme voelt zich al thuis in Harderwijk. Ze woont zelf op een woonboot. © Ruben Schipper Fotografie

‘Koop een boot, werk je dood’ roept aan beide kanten veel herkenning op. ,,Ik kom uit Gelderland, ben geboren in Warnsveld. Ik heb ja gezegd, omdat ik van geschiedenis houd, van historische plekken en ik weet niet zo heel veel van Harderwijk. Iedereen is wel eens in het Dolfinarium geweest, ik ook, maar volgens mij heb ik hier niet vaak opgetreden, want dan had ik hier al wel een keer rondgestruind.”

Huisje

Op de avond van aankomst heeft ze spontaan een middeleeuws huisje van binnen bekeken. ,,Volgens mij krijg ik zoveel informatie dat het niet in één lied is te vatten”, zegt de Gelderse over de komende dagen. Haar bezoek dankt de Harderwijkse Vischafslag aan het winnen van de Gouden Gelderse Roos, een erfgoedprijs. ,,Gelderland heeft niet zoveel water en de organisatie vond het daarom leuk om Harderwijk als locatie en residentie voor de hoofdartiest te kiezen”, zegt Stijkel die uitkijkt naar het gezelschap van Ten Damme. ,,Ze hadden me erger kunnen straffen.”

Zevende editie Erfgoedfestival Een mix van Gelderse talenten en gevestigde namen, onder wie Ellen ten Damme en rapper Rico, gaat deze zomer op ontdekkingstocht op bijzondere Gelderse erfgoedlocaties. Daar laten zij zich voor het Erfgoedfestival inspireren tot het maken van nieuw werk, gebaseerd op het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Aan het werk’. Zondag 3 oktober presenteren de artiesten de eindresultaten van hun residenties. Het Erfgoedfestival is daarmee tevens de landelijke opening van de Maand van de Geschiedenis (3 oktober t/m 31 oktober). Het initiatief voor het Erfgoedfestival ligt bij Erfgoed Gelderland, een coöperatie van meer dan 220 erfgoedorganisaties in de provincie. Dit is het zevende festival. Drie studenten van de hogeschool Arnhem-Nijmegen zullen voor het Bottermuseum in Harderwijk een educatieproject ontwikkelen voor jonge kinderen. ,,Zodat zij net als Ellen ten Damme ook deze reis in de tijd door Harderwijk kunnen maken.”

