Elspeet krijgt zo snel mogelijk gezondheidscentrum, rechter verwerpt bezwaren concurrerende artsen

Saxion helpt Eper vakantie­par­ken met overstap naar duurzame energie: ‘Gasten zien liever nieuw zwembad’

18 oktober Hoe stap je als vakantiepark over op duurzame energie? Welke valkuilen moet je vermijden en hoe houd je de transitie betaalbaar? Studenten van Hogeschool Saxion helpen De Jagerstee in Epe en De Wildhoeve in Emst een antwoord te vinden op deze vragen. De uitkomsten van het onderzoek moeten een blauwdruk vormen voor de gehele recreatiebranche.