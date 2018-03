Emotie en geluk verbonden in Roparunconcert in Ermelo

Milieustraat Nijkerk weer open na uitslaande brand bij naastgelegen bedrijf

13:10 In de nacht van vrijdag op zaterdag is een loods van de firma Remondis aan de Blekkerserf in Nijkerk volledig uitgebrand. De naastgelegen Milieustraat was daarom zaterdag afgesloten, maar is zondag om 07.45 uur weer open gegaan.