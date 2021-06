Emoties en lange rij bij Café De Zaak in Apeldoorn, dat na 15 maanden weer open mag zonder 1,5 meter

video Handelaar in omstreden drug 3-MMC door Elburg aangepakt met dwangsom van 5000 euro

24 juni Een handelaar in de omstreden drug 3-MMC heeft van de burgemeester van Elburg een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat hij 5000 euro moet betalen als hij opnieuw betrapt wordt op het handelen in het verslavende middel, dat (nog) niet op de lijst van verboden middelen staat.