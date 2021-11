Emoties lopen hoog op nadat camping in Epe wéér geteisterd is door brand : ‘Wie dit op z’n geweten heeft, is echt ziek’

,,Het is om te huilen’’, zegt een van de slachtoffers terwijl ze naar haar hevig beschadigde stacaravan kijkt. De Apeldoornse, die niet met naam geciteerd wil worden, is in alle staten. ,,Ik zit vol boosheid en verdriet. Het is echt een mengeling van emoties. Het is echt intens verdrietig dat iemand dit iemand anders aandoet. De persoon die dit op z’n geweten heeft, is echt ziek.’’