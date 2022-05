Emoties overmannen burgemeester Van de Weerd bij afscheid na roerige jaren in Nunspeet

Hattem trekt kwart miljoen uit voor aanpak waterover­last: ‘Riviertje in straat als het tekeer gaat’

Wateroverlast zorgt al jaren voor ellende aan de Van Lintelweg in Hattem. Om dat tegen te gaan trekt de gemeente nu bijna een kwart miljoen euro uit. Maar voor het zover is, blijft deze straat een afvoerputje voor de buurt. Hoe penibel is de situatie tijdens zware regenval?

21 mei