En wéér sluit burgemeester Haseloop een drugspand in Wezep

Voor de derde keer dit jaar heeft de burgemeester van Oldebroek een woning in haar gemeente gesloten waar drugs is gevonden. In een huis aan de Houthakkersweg 46 in Wezep werd onder meer de drugs 3-MMC aangetroffen. Het gaat om een huurwoning van woningcorporatie deltaWonen.

De politie ging na een melding via Meld Misdaad Anoniem poolshoogte nemen. Burgemeester Tanja Haseloop: ,,Het afgelopen jaar heb ik mij als burgemeester, mede namens burgemeesters uit andere gemeenten, ingezet om de drugs 3-MMC op de Opiumlijst te krijgen zodat we hier handhavend tegen kunnen optreden.”

,,Het in huis hebben en verhandelen van drugs, en dat geldt voor elke strafbaar gestelde drugs, is een zeer ernstige overtreding. Vanwege de vele verhalen die ik ken over de verschrikkelijke gevolgen van deze drugs vind ik het extra belangrijk om te benoemen dat we nu, als gemeente én woningcorporatie, samen kunnen optreden tegen deze drugs en dat dus ook doen’’.

Ondermijning

Adjunct-directeur Wonen Martijn Sweitser van deltaWonen is er ook duidelijk over: ,,We staan gezamenlijk achter het protocol. Onze samenwerking versterkt de preventieve werking. Het gaat hier naast een strafbaar feit ook om ondermijning van het huurcontract. En daar treden we tegen op.’’ De woning is gesloten voor een periode van drie maanden.

Het is dit jaar het derde huis dat de burgemeester in haar gemeente sluit na de vondst van drugs. Zo sloot ze begin februari een woning aan de Abraham Kuyperhof, eveneens in Wezep. In Oldebroek sloot ze in april een huis aan de Leliestraat voor drie maanden. Ruim een jaar geleden, in november 2020, ging ze ook al over tot sluiting van een huis in Wezep.