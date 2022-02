Energiebespaaractie voor inwoners van Noord-Veluwse gemeenten: korting op tochtstrips en inductiekookplaat

Suïcidelo­ket opent met ‘omgekeerde’ liefdes­brie­ven­ac­tie nieuw onderkomen in Harderwijk

Het Suïcide Preventie Centrum is verhuisd naar een ‘nieuw’ pand in Harderwijk in de hoop zichtbaarder te worden voor mensen die daar behoefte aan hebben. Om dat kracht bij te zetten, wordt in aanloop naar Valentijnsdag een wat ongebruikelijke actie met (liefdes)brieven gehouden.

11 februari