Engweg in Putten in beeld voor 'villa-achtige’ appartementen zonder uitzicht op begraafplaats

Een formele aanvraag was het nog niet, maar de projectontwikkelaar wilde wel graag weten of het plan voor 23 appartementen kans van slagen had. Vandaar het principeverzoek om een gebouw van drie lagen te bouwen aan de Engweg. ,,De woning die er nu nog op staat is heel slecht. Als je er zo naar kijkt, lijkt het wel aardig, maar het is echt op", vertelt De Bunte-directeur Wouter van den Top. ,,Het is nu tijdelijk verhuurd, maar we willen kijken wat er mogelijk is op de kavel van 2 tot 2,5 duizend vierkante meter.”