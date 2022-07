Epe bekijkt na ophef nu ook andere plekken om Oekraïners en statushouders te huisvesten

met video Spannende uren musici Concordia na optreden op WMC, pas zaterdag­avond is de uitslag

Het optreden van Concordia op het Wereld Muziek Concours zit er op. In de eerste divisie voor fanfarekorpsen beet de muziekvereniging uit Oldebroek het spits af. Voor de zestig muzikanten breken er spannende uren aan en is het lange wachten begonnen. Pas zaterdagavond, als alle veertien fanfarekorpsen in deze divisie hebben gespeeld, is de bekendmaking van de uitslag en weet Concordia of het opnieuw een gouden medaille mee terugneemt naar Oldebroek.

