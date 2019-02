Epe en Nunspeet fel gekant tegen mogelijke gemeentelijke fusies

Aanrader van redactie Sloeber­park op de Veluwe? Hier staan de coniferen keurig kaarsrecht... ‘We zijn het pauperima­go beu’

13:46 Moet de provincie Gelderland miljoenen in de Veluwse vakantieparken stoppen? De provinciale politiek is het daar niet over eens. En over het toestaan van permanente bewoning lopen de meningen al helemaal uiteen. Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen valt er op alle vlakken wat te kiezen. Maar wat is eigenlijk de stand van zaken op de Veluwse vakantieparken?