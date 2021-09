Epe gunt Molukse KNIL-militairen gratis eeuwig grafrecht en erkenning

Eerder dit jaar ondertekende Tom Horn samen met tien andere burgemeesters een brief aan de regering, met de oproep om het leed te erkennen dat Molukkers is aangedaan na aankomst in Nederland. Daarmee speelden ze in op het feit dat het op 21 maart zeventig jaar geleden was dat het eerste schip met Molukkers aankwam in Nederland. Ze werden, bijna dertienduizend man sterk, op transport gesteld naar Nederland. In de gemeente Epe werd voor de KNIL-Ambonezen in 1958 een barakkenkamp gebouwd in Vaassen.