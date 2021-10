Epe heeft nu site voor wildgarantie op het bord: ‘Veluws vlees is ultra lokaal’

Video | Nieuwe slogan Epe: 100% wildgaran­tie

9 februari EPE - 'Spot gegarandeerd wild. Te voet, fietsend, of te paard. Herten, zwijnen, zelfs ijsvogels. Epe is dé plek voor een 100% wildervaring. Wees welkom!' De voice-over in een promotiefilmpje dat Alpaca Media in opdracht van de gemeente Epe is gemaakt, laat er geen gras over groeien: Epe, 100% wildgarantie op de Veluwe. Die nieuwe slogan wordt met wervende beelden gestaafd. Alles om de toerist naar Epe te trekken.