Epe moet omstreden noodopvang Emst intrekken, zorgen op andere locaties blijven

De politieke erfenis van GroenLinks-wethouder Jan Aalbers is inmiddels aanvaard door Martijn Kerkmans (VVD). Aalbers werd vlak voor zijn vertrek overstelpt met kritiek over hoe hij het plan in gang had gezet om noodopvang te realiseren voor 250 vluchtelingen, in tijdelijke units en bestaand gemeentelijk vastgoed. Omwonenden van de aangewezen locaties stonden op hun achterste benen. De gemeente had vooraf niet geïnformeerd hoe zij er over dachten. Ze werden overvallen door het nieuws. Er was geweest geen tijd voor ‘participatie', zei Aalbers, tot grote ergernis van de gemeenteraad.