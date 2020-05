Epe opgeschrikt door weer een autobrand, de vijfde in twee weken

De auto stond afgelegen geparkeerd aan de Slotgraskamp. De brand is ontstaan bij het linkervoorwiel. De brandweer wist te voorkomen dat de hele auto uitbrandde, maar het voertuig is wel total loss. De politie neemt aangifte op van de eigenaresse en is ook in de buurt met onderzoek bezig. De locatie is afgezet met linten.

Geteisterd

De gemeente Epe wordt geteisterd door autobranden. Het is voor de vijfde keer in amper twee weken tijd dat in Epe een auto in vlammen op gaat. Maandagmiddag was er een autobrand op de parkeerplaats aan de Ossenweg, vlakbij pannenkoekenrestaurant de Ossenstal. Dankzij adequaat optreden van alerte omstanders werd voorkomen dat de Toyota volledig uitbrandde. In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 mei was het raak aan de Glazenmaker en enkele dagen ervoor brandde een auto uit aan de Haaksweide. Bij die brand in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei stond ook een conifeer enige tijd in lichterlaaie.