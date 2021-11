Epe ‘vliegt gierend uit de bocht’ met recreatiewoningen

Heerde kleurt oranje in strijd tegen geweld tegen meisjes en vrouwen

In Heerde is de komende periode een oranje gloed te zien op het raadhuis en de molens in het dorp. Niet ter voorbereiding op het WK, maar voor de internationale campagne Orange the World. Dit is een zestien dagen durende campagne tegen geweld tegen meisjes en vrouwen.

24 november