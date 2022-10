Epe zet ouderenbuurt in Vaassen tot ergernis van omwonenden door: 'Niet serieus genomen'

Marjan krijg gelijk in ‘bungalow-soap’ Harderwijk, maar tegenpar­tij vecht terug: ‘Zo jagen we toeristen weg’

Bloemen op tafel bij Marjan van der Harst. Zij kan eind deze maand alsnog de handtekening zetten onder het koopcontract voor een recreatiewoning op vakantiepark Het Verscholen Dorp in Harderwijk. De rechter gaf haar gelijk. De tegenpartij is teleurgesteld en zet de strijd tegen het winterwonen voort. ,,We gaan bezwaar maken tegen elke vergunning.’’

13 oktober